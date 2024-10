Omceo Agrigento, rinnovato il Consiglio direttivo: Santo Pitruzzella riconfermato presidente, Luigi Burruano riconfermato presidente della Commissione Albo Odontoiatri

Condividi

Visualizzazioni 85

Rinnovato il Consiglio direttivo dell’Ordine dei medici e degli odontoiatri (Omceo) di Agrigento per il triennio 2025-2028, riconfermati i presidenti Santo Pitruzzella, del Consiglio di Omceo Agrigento, e Luigi Burruano della Commissione Albo Odontoiatri (Cao).

“Il nostro impegno è racchiuso nel nome della lista: “Continuità” – afferma Santo Pitruzzella – Il nostro obiettivo è non soltanto continuare sul percorso tracciato quattro anni or sono, ma implementarlo seguendo il principio del “si può fare ancora molto di più e sempre meglio”. In quest’ottica – prosegue il presidente Pitruzzella – è nostro intento potenziare la formazione, curando in modo particolare la Medicina di genere. Non a caso, la nostra lista conta anche la presidente di Donne medico oltre alla presenza di donne in Consiglio. Vorrei sottolineare, comunque, che Medicina di genere non significa solo donna ma anche razza e cultura, quindi una Medicina a 360 gradi e ciò è reso possibile grazie alle professionalità presenti in Consiglio, capaci di annoverare gli ambiti di Radiologia, Ginecologia, Hospice, Pediatria oltre ai medici di Medicina generale, pura espressione del territorio, e tutti, sicuramente, daranno il massimo. Continueremo anche a mantenere alta la guardia sull’etica professionale, sulla pubblicità occulta e sui comportamenti non etici”.

Il nuovo Consiglio direttivo è composto, oltre che dal presidente Pitruzzella, da Onofrio Cacciatore (vicepresidente), Luigi Traversa (segretario), Vincenzo Carità (tesoriere), Luigi Burruano (presidente Cao) e dai consiglieri: Mattia Aquilino, Giovanni Calcara, Domenico Condello, Pietro Curella, Maria Rita Falco Abramo, Paolo Felice, Carmelo Graceffa, Alfonso Lo Zito, Adriana Malfitano, Riccardo Mandracchia, Francesco Petrusa e Vito Sclafani.

I componenti della Commissione Albo odontoiatri, della quale Luigi Burruano è stato riconfermato presidente, sono: Luigi Traversa (vicepresidente), Daniela Falzone (segretario), Fausto Armenio e Simona Taibi (componenti).

“La riconferma mia e dei colleghi – dichiara Luigi Burruano – è un riconoscimento del lavoro che abbiamo svolto fino ad oggi. Quello espresso dagli odontoiatri che sono tornati a darci fiducia è segno di grande stima ed esprime desiderio di continuità rispetto a quanto ha caratterizzato il quadriennio passato, in piena e fattiva collaborazione con la Commissione Albo Medici nella gestione dell’Ordine. Ringraziamo i colleghi uno per uno e rispondiamo da subito con alto senso di responsabilità e rinnovato impegno: continueremo, ancor più con l’aumentata presenza femminile in Cao, ad adoperarci per garantire la tutela della salute dei cittadini e della professione odontoiatrica a favore di tutti quanti svolgono questa professione”.

Eletti anche i componenti del Collegio dei revisori dei conti: Salvatore Casà e Giuseppe Mascarella (componenti effettivi), Francesca Giglia (componente supplente).