Oltre quattro chili di marijuana e armi: due arresti a Palma di Montechiaro

Condividi

Visualizzazioni 132

I poliziotti del Commissariato di Palma di Montechiaro e della Squadra Mobile di Agrigento hanno arrestato due fratelli, di 32 e 40 anni. In automobile, a ridosso di un posto di blocco, hanno gettato da un finestrino della loro automobile due involucri. Dentro gli agenti hanno rinvenuto 0,52 grammi di cocaina. Nel corso delle successive perquisizioni domiciliari sono stati sequestrati oltre 4 chili e 200 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento delle dosi, una pistola calibro 7,65 e una doppietta. Il 40enne avrebbe dichiarato di essere lui il solo possessore della droga e delle armi. Il Tribunale ha convalidato gli arresti. Scarcerato il 32enne. Arresti domiciliari con braccialetto per il fratello 40enne. Sono assistiti dall’avvocato Giuseppe Vinciguerra.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)