Oltre mille migranti a Lampedusa

A Lampedusa all’alba di oggi sono sbarcati 48 migranti. Nel corso della giornata di ieri si sono susseguiti 23 approdi con un totale di 960 persone. Al mattino di oggi nel Centro d’accoglienza sono stati contati 946 ospiti. Ieri ne sono stati trasferiti 233. Altri 220 migranti partono oggi con il traghetto di linea per Porto Empedocle e altri 168 con un volo Oim per Milano. Nel frattempo è giunta a Porto Empedocle la nave ong Mare Jonio, a cui la direzione centrale dell’Immigrazione, ieri sera, ha assegnato il porto sicuro della città agrigentina. A bordo vi sono 58 migranti soccorsi nel canale di Sicilia. Saranno trasferiti nell’hotspot di contrada Kaos dove ad oggi vi sono 316 migranti, tutti in fase di trasferimento.