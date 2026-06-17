Oltre cento migranti nell’arco di poche ore a Lampedusa

A Lampedusa nell’arco di poche ore si sono susseguiti tre sbarchi, con, complessivamente, 108 migranti a terra, dopo essere stati intercettati dalla Guardia di Finanza e da due navi umanitarie Ong. Si tratta di nigeriani, sudanesi, somali, etiopi, malesi ed eritrei. I tre gruppi hanno riferito di essere partiti dalla Libia. Tutti sono stati trasferiti nel locale Centro d’accoglienza in contrada Imbriacola, dove al mattino di oggi sono stati contati 267 ospiti. La Prefettura di Agrigento è impegnata ad organizzare i trasferimenti verso Porto Empedocle.
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