Oltre 54 milioni per il rilancio della rete idrica agrigentina: finanziato il Sistema Voltano, in attesa i progetti di Agrigento e Sciacca

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Importante risultato per il sistema idrico della provincia di Agrigento. Aica è riuscita a intercettare oltre 54 milioni di euro nell’ambito dello Sfniissi, il programma nazionale dedicato agli investimenti infrastrutturali e alla sicurezza del servizio idrico, sostenuto con fondi del Pnrr.

Il primo finanziamento già ottenuto ammonta a 7,2 milioni di euro ed è stato assegnato da Invitalia per un intervento ritenuto strategico sul Sistema Voltano, infrastruttura essenziale per l’approvvigionamento idrico del territorio. L’opera, dal valore complessivo di 8 milioni di euro, sarà completata grazie a un cofinanziamento di 800 mila euro da parte della stessa Aica.

L’intervento interesserà la condotta adduttrice in contrada Molinazzo, nel territorio di Santo Stefano Quisquina, un tratto particolarmente fragile che negli ultimi anni è stato più volte interessato da cedimenti del terreno e conseguenti rotture, causando frequenti interruzioni nella distribuzione dell’acqua.

Non si ferma qui il piano di investimenti. Invitalia ha infatti dichiarato ammissibili anche altri due importanti progetti presentati da Aica: il rifacimento e il completamento della rete idrica di Sciacca, per un importo di 31,32 milioni di euro, e la ristrutturazione con sistemi di automazione della rete idrica di Agrigento, del valore di 16,20 milioni di euro.

I due interventi sono stati inseriti nella graduatoria nazionale ma non hanno ancora ottenuto il finanziamento esclusivamente perché le risorse disponibili sono state esaurite. L’azienda guarda però con ottimismo a un possibile rifinanziamento del programma, che consentirebbe lo scorrimento della graduatoria e l’assegnazione dei fondi.

Aica evidenzia come il risultato sia stato raggiunto grazie alla collaborazione con l’Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento. L’Ati ha predisposto la progettazione esecutiva dell’intervento sul Sistema Voltano, mentre Aica ha curato la candidatura ai bandi nazionali in qualità di gestore del servizio idrico integrato.

Ovviamente la presidente dell’Aica Danila Nobile è estremamente contenta di aver raggiunto questo traguardo. Dice: “Siamo davvero felici e orgogliosi di questo risultato, che premia il grande lavoro svolto ogni giorno all’interno di AICA. I 7,2 milioni già assegnati e gli ulteriori 47,52 milioni di interventi dichiarati ammissibili dimostrano che l’impegno, la programmazione e la serietà con cui stiamo operando stanno producendo risultati concreti. È un traguardo importante per l’Azienda e per tutta la provincia di Agrigento, che ci incoraggia a proseguire con ancora maggiore determinazione”