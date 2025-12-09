Oltre 525.000 euro non dichiarati scoperti all’aeroporto di Palermo

I controlli della Guardia di finanza e dell’Agenzia delle dogane nell’aeroporto “Falcone Borsellino” di Palermo hanno consentito di scoprire oltre 525 mila euro non dichiarati da gennaio ad oggi. Circa 59 mila euro sono stati sequestrati e irrogate sanzioni per 21 mila euro. I soldi sono stati trovati nei bagagli a mano o addosso ai passeggeri. Alcuni viaggiatori hanno tentato di evitare i controlli nascondendo le banconote nella fodera delle valigie o all’interno degli indumenti. Nei controlli antidroga sono stati denunciati 25 passeggeri, segnalate alle prefetture competenti 108 persone e sequestrati 596 grammi di marijuana, svariate dosi di cocaina e hashish, 246 grammi tra Lsd, ketamina e altre sostanze sintetiche tossiche.
