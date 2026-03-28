Oltre 289 milioni ai Comuni siciliani per garantire i servizi

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I Comuni siciliani ricevono oltre 289 milioni di euro dalla Regione grazie a un decreto del presidente Renato Schifani che definisce i criteri di ripartizione delle risorse per il 2026 e consente l’assegnazione anticipata delle prime tre trimestralità, assicurando liquidità immediata agli enti locali per garantire continuità ed efficienza nei servizi. Il provvedimento, reso possibile dall’approvazione tempestiva della legge di Stabilità, offre ai sindaci risorse certe per il funzionamento delle amministrazioni, e introduce anche l’obbligo – esclusi gli enti in dissesto – di destinare almeno il 2% dei fondi a strumenti di democrazia partecipata, con l’obiettivo di rafforzare il coinvolgimento dei cittadini nelle scelte e negli interventi di interesse collettivo.