Oltre 280 kg di droga sotto bancali di frutta, 2 arresti 

Oltre 280 chili di sostanze stupefacenti sono stati sequestrati a Catania dalla Polizia che ha arrestato due corrieri, uno spagnolo di 49 anni e una colombiana di 50. La droga, 248 chili di marijuana e 34 di hashish, è stata nascosta sotto un carico di frutta trasportata da un tir guidato dall’uomo in compagnia della donna. La Squadra Mobile ha appreso, nell’ambito di indagini, dell’arrivo a Catania di un autoarticolato carico di droga proveniente dalla Spagna. E’ stato predisposto un servizio di osservazione e monitoraggio che ha permesso di intercettare il tir. In 12 casse in legno colme di agrumi sono stati trovati degli scatoloni con all’interno involucri termosaldati in cellophane con 248 chili di marijuana e 34 chili di hashish