Oliva (SGS) Trapani : “Affidare la ricongiunzione dei contributi previdenziali al personale amministrativo delle scuole è giuridicamente sbagliata”

“L’idea di affidare la ricongiunzione dei contributi previdenziali al personale amministrativo delle scuole (segreteria, DSGA, ecc.) è giuridicamente e praticamente sbagliata, e negli ultimi anni è stata anche oggetto di precisazioni molto nette da parte dell’INPS e del Ministero dell’Istruzione – dichiara Giovanni Oliva segretario SGS di Trapani. Continua Oliva: “La ricongiunzione (ex Legge 29/1979, Legge 45/1990, art. 2 L. 322/1958 ecc.) è un istituto esclusivamente previdenziale, di competenza dell’INPS. La domanda va presentata all’ente previdenziale presso cui si vuole riunificare i contributi (di solito INPS Gestione Dipendenti Pubblici per il personale scolastico). Circolari INPS chiarissime. Messaggio INPS n. 947 del 4 marzo 2024. Messaggio INPS n. 2768 del 25 luglio 2024 L’INPS ribadisce che le istituzioni scolastiche non hanno alcun titolo per ricevere, protocollare o trasmettere domande di ricongiunzione. Le segreterie che lo fanno commettono un errore e rischiano di creare problemi al dipendente (domande fuori termine, pagamenti errati, ecc.)”. Continua Oliva: “La posizione del MIM è chiara. Con nota prot. 37727 del 12 marzo 2024 e successive, il Ministero ha allineato le proprie indicazioni a quelle INPS: le scuole non devono più accettare domande di ricongiunzione né calcolare oneri. Devono solo limitarsi a rilasciare, su richiesta dell’interessato, la certificazione dei periodi contributivi e della retribuzione (il cosiddetto “estratto conto contributivo” e “stato matricolare”).

Il dipendente scolastico deve presentare la domanda esclusivamente online tramite il portale INPS (servizio “Ricongiunzione periodi contributivi”) oppure tramite patronato. Allegare la documentazione richiesta (inclusa la certificazione dei servizi resa dalla scuola). Pagare l’onere direttamente all’INPS (con F24 o bollettino MAV). Fino a qualche anno fa – continua Oliva – molte scuole (soprattutto ex-enti locali e poi con il passaggio al MEF/INPS) accettavano le domande e calcolavano l’onere in base a tabelle interne. Questa prassi è stata definitivamente superata e dichiarata illegittima. Oggi chi consegna la domanda di ricongiunzione in segreteria scolastica sta facendo una cosa inutile e sbagliata. La scuola può e deve solo certificare i periodi di servizio, ma tutto il resto è competenza esclusiva dell’INPS”.