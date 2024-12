Oleificio inquinante: un denunciato a Sciacca

Condividi

La Polizia provinciale di Agrigento, coordinata dal dirigente Pietro Amorosia e dal tenente colonnello Salvatore Lombardo, con il supporto dell’Arpa protezione ambiente, ha denunciato il titolare di un Oleificio a Sciacca per smaltimento illegale di acque di vegetazione. Nel corso dei controlli è emerso che i reflui oleari, attraverso alcuni pozzetti collegati a una condotta interrata, sono stati scaricati in una canaletta stradale, raggiungendo, col sistema della maggiore pendenza, il vallone di un corso d’acqua. Lo smaltimento illegale ha inoltre attraversato un terreno adiacente all’oleificio senza alcun trattamento preventivo ed in spregio alle norme ambientali previste dalla Regione Siciliana.