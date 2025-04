Ok definitivo ai dissalatori a Porto Empedocle e Trapani

Condividi

Dopo la Commissione tecnico specialistica della Regione, semaforo verde anche dal Commissario nazionale per l’emergenza idrica ai dissalatori di Porto Empedocle e Trapani.

La Commissione regionale tecnico – specialistica, la Cts, ha già espresso parere positivo. Adesso è semaforo verde, ok definitivo, dal commissario nazionale per l’emergenza idrica, Nicola Dell’Acqua: si lavora per attivare il dissalatore a Trapani, connesso al dissalatore a Porto Empedocle. Allo stesso modo, la firma del decreto di Dell’Acqua ha autorizzato anche il dissalatore di Gela. Il presidente della Regione, Schifani, ribadisce che a fronte della crisi idrica, determinata soprattutto dalla siccità, vi è massima attenzione sia da parte del governo regionale che nazionale. E che si opera con pragmatismo e concretezza per offrire soluzioni utili e tempestive ai territori maggiormente danneggiati.

Il progetto approvato prevede il ripristino del dissalatore a Trapani, per il recupero di complessivi 192 litri al secondo. Sarà riattivato in due fasi: nella prima sarà installato a Trapani, nel sito già occupato dall’impianto precedente, un primo dissalatore in containers per 96 litri al secondo. Uno uguale, sempre per 96 litri al secondo, sarà installato temporaneamente a Porto Empedocle. E sarà fornita acqua desalinizzata a entrambi i siti.

Poi, l’impianto di Porto Empedocle sarà trasportato a Trapani e sostituito da un nuovo impianto di tipo fisso riattivando il dissalatore da tempo non più in funzione. A breve inizieranno i lavori a cura di Siciliacque, che ha già selezionato le imprese fornitrici. La Commissione regionale tecnico specialistica ha escluso impatti negativi su habitat, flora e fauna dei siti interessati, e sono stati condivisi gli eventuali provvedimenti di mitigazione ambientale. Sarà tuttavia predisposto un piano di monitoraggio periodico, in collaborazione con il Centro di sostenibilità e transizione ecologica dell’Università di Palermo.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)