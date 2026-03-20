Ok dall’Europa al piano dei rifiuti in Sicilia

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Semaforo verde dalla Commissione europea al Piano regionale dei rifiuti in Sicilia. Schifani: “Avanti tutta con i termovalorizzatori. Basta con le discariche”.

Semaforo verde dalla Commissione europea al Piano regionale dei rifiuti in Sicilia.Il presidente della Regione, Renato Schifani, nelle vesti anche di commissario straordinario per il completamento della rete impiantistica, sottolinea: “Procediamo spediti sul progetto dei termovalorizzatori per cambiare concretamente e sistematicamente la gestione dei rifiuti in Sicilia, superando la stagione del conferimento in discarica, gravosa per l’ambiente e onerosa per i cittadini e per i bilanci pubblici”.

Rendering termovalorizzatore Palermo

I due impianti di smaltimento del residuo secco non differenziabile saranno installati uno a Bellolampo, frazione di Palermo, per la Sicilia occidentale, e l’altro nell’area industriale di Catania per la Sicilia orientale. Lo scorso settembre Invitalia – l’Agenzia nazionale per lo sviluppo che assiste la Regione Siciliana nella predisposizione delle gare d’appalto per i termovalorizzatori come centrale di committenza – ha aggiudicato la gara di progettazione di fattibilità tecnico – economica dei due impianti ad un raggruppamento temporaneo di imprese che sono la Crew Srl (che è la capogruppo), Systra Spa, Martino Associati Grosseto Srl, E.Co. Srl, Utres Ambiente Srl, l’ingegnere Corrado Pecora e Ibi Studio Srl. L’appalto ha un valore di quasi 22 milioni di euro. I fondi sono tratti dall’Accordo per la coesione, firmato nel maggio 2024 tra il presidente della Regione Schifani e la presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, e ammontano a 800 milioni di euro. Il piano dovrà essere consegnato entro 150 giorni dall’inizio delle attività. Seguiranno le gare per la progettazione esecutiva, la costruzione e la gestione delle opere.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)