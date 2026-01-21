Ok alle nuove linee guida per la gestione degli invasi minori in Sicilia

Condividi

La giunta regionale siciliana, presieduta da Renato Schifani, ha approvato una delibera per tutelare le risorse idriche degli invasi “minori” e promuovere la costruzione di nuovi bacini destinati a piccoli territori agricoli o per esigenze potabili limitate. Il piano, redatto dall’Autorità di bacino, stabilisce le linee guida per la gestione e manutenzione dei bacini artificiali, in particolare quelli con capacità inferiore a un milione di metri cubi e sbarramenti sotto i 15 metri di altezza. Le operazioni previste comprendono il ripristino della funzionalità degli impianti, la rimozione dei sedimenti, lo svaso e il recupero della capacità utile degli invasi. L’obiettivo è garantire il corretto funzionamento degli scarichi e delle prese d’acqua, ridurre gli impatti ambientali e favorire il naturale trasporto dei sedimenti a valle. La qualità delle acque e la tutela degli ecosistemi sono al centro del progetto, che si allinea con le normative europee e italiane per il mantenimento del buono stato ecologico e chimico delle risorse idriche. Per i nuovi impianti, il piano dovrà essere incluso fin dalla fase di progettazione, con particolare attenzione alla gestione dei sedimenti.