Ok all’aumento degli stipendi dei dipendenti regionali

La giunta regionale ha approvato il rinnovo del contratto dei dipendenti regionali. Si tratta del terzo rinnovo in poco più di due anni. A disposizione al momento vi sono una cinquantina di milioni di euro, sufficienti per aumenti mediamente dai 100 ai 150 euro lordi al mese. Più nel dettaglio, gli aumenti saranno di 90-100 euro per la fascia più bassa, circa 120 per quella media e almeno 150 per la più alta. I sindacati di categoria mugugnano perché ritengono che con tali aumenti non si recupera del tutto l’inflazione.