Ok alla seconda irrigazione di soccorso per il comprensorio riberese

La cabina di regia regionale per l’emergenza idrica ha autorizzato l’utilizzo di 250 mila metri cubi di acqua della diga Castello per consentire la seconda irrigazione di soccorso nel comprensorio di Ribera. Così ha reso noto la deputata regionale di Forza Italia, Margherita La Rocca Ruvolo, che ringrazia il governo regionale, la cabina di regia, e la protezione civile per la sensibilità dimostrata nella gestione della crisi idrica che ha già provocato danni enormi alle aziende agricole del nostro territorio. La possibilità di completare la seconda irrigazione di soccorso consentirà di salvare le coltivazioni del comprensorio riberese.