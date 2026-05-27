Ok al disegno di legge di riforma del sistema idrico

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Il governo Schifani ha approvato il disegno di legge di riforma del sistema idrico in Sicilia. I dettagli e l’intervento dell’assessore Colianni.

Il governo regionale ha approvato il disegno di legge di riforma del sistema idrico in Sicilia. Tra le novità di rilievo vi è l’assorbimento dei nove Ambiti di gestione, corrispondenti alle nove province, in un unico Ambito territoriale ottimale. Gli ex nove Ambiti eserciteranno solo funzioni propositive e di consultazione. Poi sarà istituita l’Autorità idrica siciliana, un ente pubblico non economico, rappresentativo di tutti i comuni siciliani, a garanzia di una gestione uniforme in tutta l’isola. Poi sarà applicata una tariffa media ponderata, con meccanismi perequativi e compensativi finalizzati a che tutti paghino la stessa cifra a metro cubo. Poi sarà garantito il principio dell’accesso universale all’acqua, con l’erogazione minima di 50 litri d’acqua al giorno a persona, e del bonus idrico per i meno abbienti. L’assessore regionale ai Servizi di pubblica utilità, Francesco Colianni, commenta: “Intendiamo superare la frammentazione e gestire il servizio idrico in maniera uniforme in tutta la Sicilia.

E’ un disegno di legge che ha la portata di una vera e propria riforma, e che prova a superare le criticità indicate da Corte dei Conti e Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, in merito ai profili di economicità, efficienza ed efficacia dell’attuale gestione. Andiamo finalmente oltre la frammentazione del territorio, nella direzione di una gestione industriale su larga scala che ci permetterà di superare i ritardi infrastrutturali delle diverse zone dell’isola, pianificando interventi complessi su dighe, impianti di potabilizzazione e reti, necessari per contrastare i cronici deficit idrici. Inoltre, vogliamo introdurre misure di grande valore sociale che vadano a vantaggio dei cittadini siciliani e, in particolare, delle fasce più fragili e in difficoltà economiche”.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)