Ok a rimodulazione Agenda Europea per la Sicilia

La Commissione europea ha approvato la riprogrammazione dell’Agenda europea per la Sicilia 2021 – 2027, per 615 milioni di euro, da destinare alla promozione di investimenti nelle nuove tecnologie digitali e in quelle per l’energia pulita e la sostenibilità. Il governo regionale, su proposta del presidente Schifani, già a fine agosto ha disposto la rimodulazione. Con l’ok dei commissari europei è resa effettiva, e riguarda le risorse interamente a carico dell’Unione europea, e non la quota di co-finanziamento nazionale. Pertanto l’Agenda ’21 – ’27 per la Sicilia non subisce modifiche nella dotazione complessiva, confermata a 5 miliardi e 800 milioni di euro. E adesso? Schifani risponde: “Adesso possiamo passare subito all’azione per la realizzazione degli investimenti che possono fare della Sicilia un polo produttivo d’avanguardia in settori chiave per il futuro dell’Europa e dell’Italia. Lo scopo generale, in linea con quanto richiede Bruxelles, è rendere autosufficiente l’Europa in alcune filiere industriali di importanza strategica. Con le associazioni datoriali nazionali vogliamo lavorare in sinergia per dare corso a questa opportunità, valorizzando al massimo anche le realtà regionali con capacità adeguata a sostenere investimenti innovativi in questi ambiti produttivi”. Più nel dettaglio, la rimodulazione comprende 369 milioni di euro per la promozione di investimenti per lo sviluppo e la fabbricazione delle tecnologie digitali e delle biotecnologie. E gli altri 246 milioni per il sostegno allo sviluppo e alla fabbricazione di tecnologie energetiche pulite.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)