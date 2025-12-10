Oggi la manifestazione degli agricoltori a Palermo

Oggi a Palermo la manifestazione degli agricoltori con corteo e sit-in innanzi a Palazzo dei Normanni, sede dell’Assemblea Regionale, contro la crisi di gestione del settore idrico. La Coldiretti ha ribadito: “Manifestiamo per dire basta ad una gestione dell’acqua schizofrenica. Non è possibile avere ancora dighe che disperdono acqua in mare, reti colabrodo, sistemi di distribuzione arcaici che nulla hanno a che vedere con un’agricoltura moderna dove le risorse idriche rappresentano la base dello sviluppo”. Una delegazione ha incontrato i capigruppo dei partiti in Assemblea, presentando una lista di rivendicazioni e obiettivi.
