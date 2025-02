Oggi i funerali di Salvatore Benfari, lutto cittadino a Caltabellotta

Condividi

Oggi a Caltabellotta nella Chiesa Sant’Agostino alle 15:30 i funerali di Salvatore Benfari, 47 anni, morto lunedì scorso vittima di un incendio nell’abitazione dei genitori dopo avere salvato la madre e le due figlie di 8 e 12 anni. La donna, 73 anni, è ricoverata in gravissime condizioni al Cento Ustioni di Palermo. Il sindaco Biagio Marciante ha proclamato il lutto cittadino, disponendo bandiere a mezza asta nella sede del Comune, la sospensione del mercato settimanale, e la chiusura di tutti gli esercizi commerciali, delle imprese e delle attività artigianali dalle ore 15:30 alle 17:30. E il sindaco ha scritto: “La nostra comunità, sconvolta e addolorata, piange la scomparsa di Salvatore e si stringe attorno alla sua famiglia in un abbraccio di vicinanza e solidarietà. In questo momento di grande tristezza ci uniamo nella preghiera, certi che il suo coraggio ed il suo ricordo resteranno vivi nei nostri cuori”.