Occupazione abusiva di suolo pubblico: sanzionati due commercianti in via Atenea

Continuano i controlli della polizia locale lungo la via Atenea e nelle principali strade del centro cittadino. Nel corso degli accertamenti degli ultimi giorni, gli agenti hanno elevato due sanzioni nei confronti di altrettanti titolari di attività commerciali, sorpresi ad occupare abusivamente il suolo pubblico.

In un caso, tavolini e sedie erano stati collocati direttamente in strada senza le necessarie autorizzazioni; nell’altro, alcune cassette di frutta erano state posizionate sul marciapiede antistante l’esercizio, ostacolando il passaggio dei pedoni. Per entrambi è scattata una multa da 130 euro, oltre all’ordine immediato di ripristino dei luoghi. Tutto il materiale esposto irregolarmente è stato rimosso.

L’operazione della municipale non si è limitata alla sola via Atenea ma ha interessato anche le vie limitrofe, incluso il viale della Vittoria. Dai controlli dell’ultimo anno emerge un quadro preoccupante: almeno metà delle attività ispezionate tra bar, ristoranti, pasticcerie, pub e negozi di somministrazione presentava irregolarità, dalle occupazioni non autorizzate alle estensioni ben oltre i limiti consentiti, in alcuni casi raddoppiando l’area esterna concessa.

L’amministrazione comunale ha ribadito l’intenzione di mantenere alta l’attenzione sul rispetto delle norme, soprattutto in una zona considerata il “salotto buono” della città, dove il decoro urbano e la sicurezza pedonale restano priorità fondamentali.