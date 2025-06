Occasione storica per i professionisti e il Territorio e gli Enti Locali – Convegno “Energia ed Economia in Evoluzione”

Condividi

Visualizzazioni 37

Grande successo per il convegno “Energia ed Economia in evoluzione” al Teatro Pirandello di Agrigento: ci abbiamo scherzato su con il famoso comico Roberto Lipari.

Il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri: «Un momento fondamentale per la transizione energetica del territorio»

Si è svolto lo scorso 20 giugno, presso il prestigioso Teatro Pirandello di Agrigento, il convegno “Energia ed Economia in evoluzione”, un importante momento di confronto e formazione sui temi della transizione energetica, dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale. L’evento, organizzato dalla Banca di Credito Cooperativo Agrigentino con il supporto attivo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento, ha registrato un’ampia partecipazione di istituzioni, professionisti, imprese e cittadini, a testimonianza del crescente interesse e della sensibilità diffusa verso le tematiche ambientali.

«Ridurre le emissioni di CO₂ non è più un obiettivo differito, ma una necessità immediata – ha dichiarato il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri, Ing. Achille Furioso – ed eventi come questo rappresentano un fondamentale momento di sensibilizzazione e di stimolo all’azione concreta, in un territorio come il nostro che possiede enormi potenzialità nello sviluppo delle energie rinnovabili».

Il convegno, moderato dall’Ing. Ivano Midulla, ha visto l’intervento di autorevoli relatori che hanno illustrato le opportunità offerte dalle nuove normative europee e nazionali in materia di sostenibilità, con particolare attenzione alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), al centro delle nuove politiche incentivanti previste dal PNRR.

Proprio sulle CER il Presidente Furioso ha rivolto un accorato appello agli enti territoriali della Provincia di Agrigento, in particolare ai 43 Comuni, affinché colgano con prontezza l’occasione offerta dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza:

«Grazie al programma di incentivi da 2,2 miliardi di euro stanziato dal Governo, oggi abbiamo la concreta possibilità di creare Comunità Energetiche che permettano non solo di salvaguardare l’ambiente e ridurre le emissioni climalteranti, ma anche di generare vantaggi economici diretti per famiglie, imprese ed enti pubblici. La Provincia di Agrigento ha già mosso i primi passi, con la costituzione della prima CER lo scorso 22 maggio. Occorre ora accelerare e coinvolgere il maggior numero possibile di realtà locali».

A sottolineare l’impegno concreto del sistema bancario locale è intervenuto anche il Direttore Generale della Banca di Credito Cooperativo Agrigentino, Giuseppe Parrinello che ha sottolineato i motivi per cui le autorità europee spingono affinché le risorse finanziarie vadano sempre più verso progetti sostenibili. Il BCC Agrigentino sta mettendo a disposizione della collettività specifici strumenti di finanziamento ad hoc, come le linee Green Family e Green Corporate.

L’incontro ha quindi rappresentato un importante tassello nella costruzione di un percorso di crescita responsabile e innovativa per il territorio agrigentino, con il coinvolgimento attivo di tutti gli attori locali: istituzioni, mondo bancario, professionisti e cittadini.

«La sfida ambientale è ormai la sfida del nostro tempo – ha concluso il Presidente Furioso – e richiede il contributo di tutti. Le opportunità ci sono, il quadro normativo è favorevole, le risorse sono disponibili. È il momento di agire».