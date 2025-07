Obbligo di dimora, annullata l’ordinanza per l’ex assessore Maria Sitibondo

Condividi

È stata annullata l’ordinanza di applicazione della misura cautelare precedentemente imposta dal Gip del Tribunale di Agrigento Giuseppa Zampino, all’ex assessore Maria Sitibondo.

Il Tribunale del Riesame di Palermo, accogliendo il ricorso presentato dagli avvocati Daniele e Gagliano, ha disposto la revoca della misura cautelare che imponeva all’ex assessore l’obbligo di dimora a Licata. Per effetto di tale provvedimento Maria Sitibondo si è dimessa dalla carica di assessora allo Sport, turismo e spettacolo restando invece in carica come consigliera comunale.

La vicenda è legata alla costruzione di un resort di lusso in contrada Playa. Ne sono convinti gli investigatori della Squadra mobile di Agrigento, agli ordini del vicequestore Vincenzo Perta, che da ormai diversi mesi monitorano senza sosta – anche con l’uso dei più avanzati strumenti tecnologici – i personaggi ritenuti parte integrante di un “sistema” politico-imprenditoriale in grado di pilotare gare pubbliche e private.