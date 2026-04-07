Nuovo sportello energia a Riesi: EgoGreen inaugura un punto consulenza per cittadini e imprese

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Si amplia la rete di EgoGreen, che annuncia l’apertura di un nuovo EgoPoint a Riesi. L’iniziativa rientra in un piano di crescita che punta a rendere i servizi energetici sempre più accessibili e vicini al territorio.

Il nuovo spazio, situato in Via Roma 60, è pensato come un punto di riferimento per chi desidera orientarsi nel mondo dell’energia in modo semplice e trasparente. Qui sarà possibile ricevere assistenza qualificata su forniture di luce e gas, oltre a consulenze dedicate al miglioramento dell’efficienza energetica domestica e aziendale.

L’approccio adottato mette al centro il cliente: ascolto delle esigenze, analisi dei consumi e proposte personalizzate sono alla base del servizio offerto. I consulenti saranno a disposizione per chiarire dubbi, confrontare offerte e individuare soluzioni su misura.

Chiunque sia interessato può recarsi direttamente presso l’EgoPoint, anche portando con sé una bolletta, per ottenere una valutazione dettagliata e gratuita delle proprie utenze e scoprire eventuali opportunità di risparmio.