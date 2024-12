Nuovo invaso sul fiume Verdura, il presidente del Consorzio Arancia di Ribera Dop, Salvatore Daino: “Un’ottima notizia per l’agricoltura e per i nostri soci”

Condividi

“L’approvazione in commissione Bilancio dell’Ars del provvedimento che finanzierà con 500mila euro lo studio di fattibilità per un nuovo invaso sul fiume Verdura, nell’area occidentale del territorio agrigentino, è un’ottima notizia per l’agricoltura e in particolare per i soci del Consorzio Arancia di Ribera Dop”.

Lo dichiara il presidente del Consorzio dell’Arancia di Ribera Doc, Salvatore Daino.

“L’emendamento presentato dal deputato regionale Carmelo Pace, semnpre attento alle esigenze del comparto agricolo – continua Daino – viene incontro alle richieste del nostro consorzio e conferma la positiva interlocuzione con il governo regionale e con l’assessore regionale all’Agricoltura avviato già la scorsa estate. La costruzione di un nuovo invaso, da noi auspicata da tempo ed esplicitata nell’agosto scorso in un documento presentato all’assessorato regionale, è necessario per la risoluzione di un problema annoso che ci auguriamo giunga presto ad una soluzione definitiva. Lo studio di fattibilità è un primo importante passo e noi del Consorzio ribadiamo la nostra disponibilità a collaborare con l’assessorato regionale, per trovare soluzioni ragionate e concrete alla risoluzione dei problemi idrici che affliggono il nostro territorio”.