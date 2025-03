Nuovo asilo nido di Favara, nota di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Udc e Favara Riformisti Socialisti

Condividi

I gruppi politici lamentano lo spostamento da Favara Ovest ma vicino ad una pericolosa stazione radio base. Il tutto nell’assoluta insaputa del Consiglio comunale

“Asilo nido non più a favara Ovest ma vicino ad una nuova stazione radio base”. Inizia così una nota congiunta dei partiti di opposizione al Consiglio comunale di Favara.

La nota continua: “Il nuovo asilo nido con i fondi stanziati dal PNRR doveva sorgere a Favara Ovest e offrire un servizio che avrebbe valorizzato la zona, invece all’insaputa del Consiglio Comunale, sorgerà vicino al sito individuato da Wind Tre Spa per la nuova stazione radio base. Paradossale, dopo che il Sindaco Palumbo e la Giunta, ad Aprile 2024, hanno trasmesso al Consiglio Comunale il nuovo “Regolamento comunale per l’insediamento territoriale degli impianti per la telefonia mobile e la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici”, approvato senza indugi, con deliberazione di Consiglio Comunale n°34 del 16/04/2024, che vieta espressamente la localizzazione di nuovi impianti per la telefonia mobile nelle aree sensibili, tra le quali “aree con presenza o destinate ad attrezzature scolastiche e/o sportive, pubbliche e private comprese le relative pertinenze, quali ad esempio scuole e strutture similari” e dopo aver smosso le folle, tutti insieme, contro l’installazione di una nuova stazione radio base nelle vicinanze degli istituti G. Guarino e M.L.K. , ora cosa porta ad una scelta del genere? cambiando sito originario, per di più senza, quanto meno, una proposta di presa d’atto da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale, visto che il medesimo Organo, aveva approvato la relativa variazione di bilancio con denominazione Favara Ovest-Via De Chirico e il Piano triennale delle Opere pubbliche 2024-2026 e l’elenco annuale dei lavori 2024 che riportano il medesimo progetto d’asilo nido a Favara Ovest in Via De Chirico. Si poteva trovare un’altra soluzione che non lasciasse dubbi sulla tutela della salute della persona, in particolare di bambini di fascia 0/6 anni, nonché rispettosa del ruolo dell’Organo Consiliare, nella procedura amministrativa; Si ha l’idea che sia stata trovata la peggiore soluzione , saltando per di più dei passaggi, in effetti il Consiglio Comunale approva una cosa e poi il Sindaco Palumbo e la sua giunta decidono ad imperio di fare tutt’altro. Sarebbe necessario fare chiarezza sulla vicenda – conclude il documento congiunto – e far sapere il perché di questa incoerente e discutibile scelta che non ha rispettato i principi della democrazia e della condivisione di atti fondamentali che passano sempre dal Consiglio Comunale”.

Il documento porta le seguenti firme: Miriam Indelicato, Giuseppe Lentini, Mariano Lombardo, Paolo Dalli Cardillo, Salvatore Montaperto, Antonio Vullo, Onofrio Nipo, Mariagrazia Agnello, Antonio Cipolla e Marco Bacchi .