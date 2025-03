Nuovo asilo nido di Favara, il Consiglio Comunale approva un sito, il Sindaco ne sceglie un altro, vicino all’antenna

Condividi

Approvata ieri la MOZIONE consiliare che ha messo a disagio il Sindaco e i consiglieri ambientalisti di sinistra, avente come oggetto: Impegno a trovare una soluzione alternativa, nel rispetto della corretta procedura amministrativa per la “realizzazione nuovo asilo nido per la creazione di nuovi 60 posti finanziato dal PNRR”

Firmata dai Consiglieri:

Miriam Indelicato, Giuseppe Lentini, Paolo Dalli Cardillo, Mariano Lombardo, Antonio Cipolla, Onofrio Nipo, Salvatore Montaperto, Mariagrazia Agnello, Antonio Vullo e Marco Bacchi. Votata dagli stessi, esclusi gli assenti ( Bacchi, Vullo e Montaperto) e con i Sì in aggiunta di Gerlando Nobile e del Presidente Miriam Mignemi, contro i No di Pasquale Cucchiara, Salvatore Fanara, Gaspare Castronovo, Carmelo Sanfratello e Angelo Airó Farulla.

Animata la discussione in prima seduta in cui il consigliere Miriam Indelicato per tutti i firmatari e il Presidente Miriam Mignemi, hanno preso le distanze dalla scelta discutibile del nuovo sito da parte del Sindaco Palumbo e della sua Giunta, individuato in via Cicero e De Francisca vicino al sito scelto da Wind 3 S.P.A. per la collocazione dell’antenna.

È stato ribadito in aula che si critica la scelta politica, in quanto, il sindaco e i consiglieri “verdi” di sinistra, da sempre a fianco di battaglie ambientaliste, scelgono di modificare il sito individuato in origine, senza per altro, rendere edotti i consiglieri e andando contro i loro stessi principi, poiché il Sindaco si era costituito contro la collocazione dell’antenna, spendendo soldi pubblici, affinché non venisse installata, ma ora che una sentenza del TAR autorizza Wind 3 S.P.A., il Sindaco cambia idea, pensando bene di far costruire proprio lì il nuovo asilo nido.

Scelta che si scontra anche con il “Regolamento comunale per l’insediamento territoriale degli impianti per la telefonia mobile, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale ad Aprile che vieta espressamente la localizzazione di nuovi impianti per la telefonia mobile nelle aree sensibili, quali le scuole e strutture similari , e a distanza di pochi mesi il Sindaco, piazza il nuovo asilo accanto all’antenna da lui stesso contestata.

Stupiti dal silenzio, oggi assenzo dei consiglieri ambientalisti di sinistra, i quali arrampicandosi sugli specchi e con notevole difficoltà hanno cercato di argomentare la scelta, ma ancora più stupiti dal primo cittadino, il quale non ha dato neanche spiegazioni sulla scelta, facendo un intervento volto solamente ad agitare gli animi fino a condurre ad una sospensione della seduta, facendo passare il messaggio del “voi approvate una cosa e io ne faccio un’altra” e anche del “predico bene e razzolo male”.

I consigliari fanno notare inoltre che l’opera con nuova collocazione non la si trova in nessun Piano Triennale e in nessun elenco annuale dei lavori, se non con un oggetto che rimanda al sito originario di Favara Ovest, e che la città deve sapere che la scelta del nuovo sito vicino all’antenna in costruzione è da attribuire esclusivamente al Sindaco e alla sua Giunta con l’assenzo di chi ha votato No.