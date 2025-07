Nuovi prestigiosi incarichi al Leo Club Agrigento Host

Condividi

Per il Leo Club Agrigento Host è iniziato un nuovo anno sociale, e i giovani soci sono apprezzati anche oltre i confini agrigentini con prestigiosi nuovi incarichi, a testimonianza del proficuo lavoro svolto negli anni precedenti. In particolare, Turi Lo Sardo, oltre ad essere il Presidente del Leo Club cittadino, adesso è anche Segretario della V Area Operativa. Poi Angelo Bruna, Vice Presidente del Club, anche Componente del Legal Staff distrettuale. Beatrice Burgio, segretaria del Club, nominata Social Media Manager II distrettuale. Infine, Marta Castelli, tesoriere di Club e Vice Presidente del Distretto Leo 108 Sicilia, è anche Coordinatore del GLT (Global Leadership Team) del Distretto. La Castelli sottolinea: “La fiducia riposta nei nostri confronti è un grande onore, e faremo tutto il possibile per il Club e il territorio.”