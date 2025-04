Nuovi direttori di Unità Operativa Complessa all’ASP di Agrigento. Si tratta di Emanuela Ferrera e Riccardo Mandracchia

Condividi

Visualizzazioni 399

Nominati due nuovi direttori di Unità Operativa Complessa all’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento. Si tratta di Emanuela Ferrera, per l’U.O.C. area territoriale del farmaco, e di Riccardo Mandracchia per l’U.O.C. di radiodiagnostica del presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Entrambi i professionisti, al termine delle procedure concorsuali, sono stati ricevuti questa mattina dal direttore generale ASP, Giuseppe Capodieci, e dal direttore dell’area risorse umane, Massimo Petrantoni, per la formale sottoscrizione dei contratti.

Mandracchia e Ferrera assumono un incarico quinquennale con decorrenza a partire da domani, otto aprile 2025.

Il dott. Mandracchia prende il posto, dopo circa un anno, del dott. Angelo Trigona che ha brillantemente diretto il reparto dal 2010 e Riccardo Mandracchia è stato un suo fedelissimo che ha saputo cogliere ogni aspetto professionale del suo predecessore.

Come dire che la Radiodiagnostica agrigentina continuerà a svolgere interventi eccezionali non solo per la nota professionalità del dott. Mandracchia ma anche perchè Angelo Trigona, nel corso del suo mandato, ha fornito l’Unità Operativa di apparecchiature all’avanguardia che nulla hanno da invidiare a quelle di altri ospedali italiani.

Alla dott.ssa Ferrera e al dott. Mandracchia gli auguri di un proficuo lavoro.