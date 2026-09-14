Nuovi agenti in provincia di Agrigento: rinforzi per i Commissariati di Canicattì, Licata e Palma di Montechiaro

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Nuovi rinforzi per la Polizia di Stato in provincia di Agrigento: il Questore Tommaso Palumbo ha incontrato questa mattina gli agenti e assistenti destinati ai Commissariati di Canicattì, Licata e Palma di Montechiaro.

Gli operatori, assegnati dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane, arrivano da diverse realtà territoriali e vantano una significativa esperienza professionale. Il loro ingresso consentirà di rafforzare le attività di prevenzione e di contrasto alla criminalità sul territorio.

Durante l’incontro, il Questore Palumbo, affiancato dal Vicario Mossuto, ha dato il benvenuto ai nuovi arrivati, evidenziando l’importanza del loro ruolo nel garantire sicurezza e vicinanza ai cittadini della provincia di Agrigento.

I nuovi innesti rappresentano dunque un ulteriore potenziamento dell’organico dei Commissariati e del dispositivo di sicurezza provinciale.