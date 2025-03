Nuove nomine all’ASP di Agrigento, in servizio quattro nuovi dirigenti delle professioni infermieristiche ed ostetriche

Condividi

Visualizzazioni 112

Quattro nuovi dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche in servizio presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento. Si tratta di Claudio Di Rosa, Vincenzo Lucio Mancuso, Pasquale Iozzo e Salvatore Nicolosi. Questa mattina i professionisti, al temine delle procedure concorsuali, sono stati ricevuti dal direttore generale ASP, Giuseppe Capodieci, per la formale sottoscrizione dei contratti. L’inserimento di queste nuove figure dirigenziali è finalizzata a migliorare l’organizzazione del personale che svolge funzioni di assistenza e cura della popolazione incrementando la qualità dell’offerta sanitaria, sia ospedaliera che territoriale, con una più efficiente presa in carico degli utenti e delle famiglie che accedono ai servizi erogati dall’Azienda.