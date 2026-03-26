Nuove indagini sulla morte del maresciallo Antonino Lombardo

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, Walter Turturici, ha respinto la richiesta di archiviazione della Procura e ha disposto ulteriori indagini sulla morte del maresciallo Antonino Lombardo, trovato cadavere nel marzo 1995 in un’auto nella caserma dei carabinieri di Monreale. La vicenda è legata a misteriose buste con documenti, appunti investigativi mai recuperati e una missione in America mai realizzata. Le indagini coinvolgeranno testimonianze di superiori, incroci di informazioni e test balistici sulla pistola d’ordinanza del maresciallo, che prestava servizio nel Palermitano durante gli anni di dominio dei corleonesi. E’ prevista la riesumazione del cadavere per accertare con precisione le cause del decesso, precedentemente considerato suicidio.
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