Nuova ordinanza che regolamenta la vendita di bevande in città

Condividi

Visualizzazioni 146

Sicurezza Urbana per la tutela della pubblica incolumità e il decoro urbano. Divieto di vendita da parte dei distributori automatici di bevande in lattine e bottiglie di vetro dalle ore 18:00 del 12 settembre 2025 alle ore 8:00 del 15 settembre 2025. Divieto di trasporto e detenzione di bevande in bottiglie di vetro e lattine in Piazza Madonna della Catena in Villaseta dalle ore 18:00 del 12 settembre 2025 alle ore 08:00 del 15 settembre 2025