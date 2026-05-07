Nuova illuminazione allo Stadio Esseneto: partiti i lavori per le torri faro

Entrano nel vivo gli interventi di riqualificazione dello Stadio Esseneto, dove sono ufficialmente iniziati i lavori per l’installazione dei nuovi pali destinati al sistema di illuminazione dell’impianto sportivo cittadino.
Dopo l’arrivo delle strutture nei giorni scorsi, il cantiere ha registrato una significativa accelerazione. Le gru sono già operative nell’area dello stadio per consentire il posizionamento delle torri faro, elemento fondamentale del progetto di ammodernamento previsto per la struttura.
Si tratta di un passaggio particolarmente importante sotto il profilo tecnico, poiché il nuovo impianto luminoso consentirà all’Esseneto di adeguarsi agli standard richiesti, migliorando al tempo stesso funzionalità, sicurezza ed efficienza energetica. L’intervento rappresenta inoltre un segnale concreto di rilancio per lo storico stadio agrigentino e per tutto il movimento calcistico locale.
Il progetto rientra in un più ampio piano di riqualificazione dell’impianto sportivo, con l’obiettivo di rendere la struttura più moderna e idonea ad accogliere eventi sportivi in linea con le esigenze attuali.
I lavori sono finanziati dall’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità insieme all’Assessorato ai Lavori Pubblici del Comune di Agrigento. Un percorso istituzionale avviato anche grazie all’attività dell’ex assessore allo Sport Gerlando Piparo, presente oggi all’avvio delle operazioni.
Oltre all’aspetto sportivo, l’Esseneto riveste anche un ruolo strategico per la comunità. Lo stadio è infatti inserito nel Piano comunale di Protezione civile come area destinata all’accoglienza della popolazione in caso di emergenze o calamità naturali, confermando così la sua funzione sociale e di pubblica utilità per il territorio.