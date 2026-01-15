Nuova governance per Agens: Dario Lo Bosco (Italferr) nominato presidente del Comitato Scientifico

Condividi

Agens, l’associazione che rappresenta gli interessi del settore dei trasporti e dei servizi nel sistema di Confindustria, ha comunicato il rafforzamento della propria struttura di governance con la nomina di Dario Lo Bosco alla presidenza del proprio Comitato Scientifico.

La designazione dell’amministratore delegato e direttore generale di Italferr è stata formalizzata dal presidente di Agens, Gianpiero Strisciuglio, nel corso dell’assemblea svoltasi nella giornata il 12 gennaio 2026.

La scelta di Lo Bosco risponde alla volontà dell’associazione di potenziare l’analisi strategica e l’innovazione tecnologica nel settore dei trasporti e della logistica, in un momento cruciale per la transizione digitale ed ecologica del comparto.

Con questa nomina, Agens conferma l’impegno nel guidare il cambiamento del settore attraverso competenze di altissimo profilo per supportare l’adozione di innovazione e tecnologie d’eccellenza applicate ai trasporti, continuando a promuovere la ricerca accademica e il dialogo tra il mondo industriale e le istituzioni.

Dario Lo Bosco ha espresso il proprio ringraziamento commentando: “È un onore assumere la presidenza del Comitato Scientifico di Agens. Lavoreremo fin da subito per trasformare le sfide tecnologiche in opportunità concrete per il futuro della mobilità, mettendo al centro l’efficienza dei servizi e l’integrazione modale.”