Nuova eruzione dell’Etna: scatta la chiusura dello spazio aereo a Catania

Condividi

Visualizzazioni 187

Etna nuovamente in attività e primi disagi per il traffico aereo. La presenza di cenere vulcanica nell’atmosfera, unita alla direzione dei venti in quota, ha portato alla chiusura del settore C1 dello spazio aereo e alla sospensione dei voli in arrivo all’aeroporto di Catania.

La decisione, comunicata dalla società di gestione SAC, riguarda la giornata di oggi, 14 settembre, e prevede al momento lo stop agli arrivi fino alle ore 16.

Non è invece prevista, per ora, una sospensione generalizzata delle partenze. La situazione resta comunque in evoluzione e potrebbe provocare ulteriori ripercussioni sul traffico aeroportuale.

Il rischio è quello già sperimentato più volte nei periodi di attività dell’Etna: i voli in arrivo vengono dirottati o cancellati e, di conseguenza, gli aerei che dovrebbero poi ripartire da Catania non riescono a raggiungere lo scalo, creando ritardi e cancellazioni a catena.

Per i passeggeri diretti o in partenza dalla Sicilia orientale si preannuncia dunque una giornata di possibili disagi, mentre si attende l’evoluzione dell’attività del vulcano e delle condizioni atmosferiche.