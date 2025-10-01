Nubifragio, due dispersi a Favara (donna ritrovata si cerca la ragazza) DISPERSA UNA BIMBA (video)

Condividi

A Favara Vigili del Fuoco, anche con sommozzatori e gommoni, e le forze dell’ordine e di protezione civile, lavorano alla ricerca di una donna che in Corso Vittorio Veneto, colta dal nubifragio, è stata trascinata dal flusso d’acqua non appena ha aperto la portiera della propria automobile. Le ricerche interessano in particolare un convogliatore d’acqua nel luogo. Si teme anche per la vita di una ragazza, che sarebbe stata trascinata da un violento flusso d’acqua verso una scarpata. Le ricerche sono incentrate soprattutto tra le vie Berlinguer, Crispi, Sottotenente Bosco e nei pressi del vallone di piazza Giarritella. Si cerca una bimba che era con la madre trascinata dall’acqua

Angelo Ruoppolo (Teleacras)