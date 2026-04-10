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Palermo, notte di terrore a Sferracavallo: raffica di kalashnikov contro un’autorimessa. Ieri notte alle 23:45 una Fiat 500 nera senza targa, probabilmente rubata, è giunta a velocità in via Sferracavallo, innanzi al civico 115, dove vi è una rimessa di auto, che effettua lavaggio self service, revisione, e si occupa di meccanica ed elettronica di auto e moto. Un uomo alto pressappoco 1,70, con vestiti scuri e incappucciato, è sceso e ha scaricato 30 colpi di Ak47 contro la vetrina, sfondata dai proiettili. e alcune automobili parcheggiate all’interno. Colpito anche il gabbiotto dei custodi. Un complice lo ha atteso in automobile con il motore acceso. Poi i due sono fuggiti a velocità in direzione Tommaso Natale. Sul posto è intervenuta la Polizia. Recentemente un episodio analogo è accaduto in via San Lorenzo: mitragliate contro la concessionaria Sicily by car.