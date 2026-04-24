Notte di terrore a Canicattì: otto colpi di pistola contro un 19enne, tre arresti

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Notte di violenza a Canicattì, dove un ragazzo di 19 anni è stato preso di mira da un commando che ha sparato contro la sua abitazione. Otto i colpi di pistola calibro 22 esplosi nella notte del 20 aprile, al culmine di una lunga escalation di minacce e aggressioni.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane si trovava in casa quando ha iniziato a ricevere telefonate insistenti. Affacciatosi alla finestra della sua camera, avrebbe visto quattro persone vestite di scuro, alcune delle quali riconosciute. Uno degli aggressori avrebbe quindi aperto il fuoco, colpendo le pareti esterne dell’edificio. Dopo essersi nascosto, il ragazzo si è spostato in un’altra stanza, ma i colpi sono ripresi anche in quella direzione.

Nel frattempo, continuavano ad arrivare messaggi intimidatori sui social, tra cui la foto di un uomo armato accompagnata da frasi minacciose. Sul posto, la polizia ha rinvenuto otto bossoli e acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza, che hanno contribuito all’identificazione dei presunti responsabili.

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento, Nicoletta Sciarratta, ha disposto la custodia cautelare in carcere per tre giovani del posto, tra i 18 e i 19 anni, ritenuti coinvolti nel tentato omicidio.

L’episodio, secondo quanto emerso, rappresenta l’apice di una serie di atti persecutori iniziati mesi fa. Già nel settembre 2025 il 19enne era rimasto gravemente ferito in una rissa con arma da taglio. Da allora avrebbe subito minacce continue, culminate poche ore prima della sparatoria con un’aggressione in discoteca e un’intrusione nella sua abitazione.

Per uno degli indagati è contestato anche il reato di stalking. Il giudice ha evidenziato la pericolosità sociale dei giovani coinvolti, parlando di un contesto particolarmente allarmante. Nelle prossime ore si terranno gli interrogatori di garanzia.