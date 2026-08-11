Notte di San Lorenzo a Sciacca: rissa in spiaggia durante la festa delle stelle cadenti

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Quella che si preannunciava come una notte di festa e meraviglia si è conclusa nel peggiore dei modi. A Sciacca, nella serata dedicata per tradizione alla contemplazione delle stelle cadenti, un violento diverbio ha spezzato l’atmosfera di leggerezza che animava la spiaggia della contrada Foggia.

Per ragioni ancora al vaglio degli inquirenti, due giovani sono venuti alle mani nel corso della notte. La tensione tra i due è degenerata in fretta: dalle discussioni si è passati agli scontri fisici, fino al lancio di una bottiglia che ha aggravato ulteriormente la situazione.

Entrambi i ragazzi hanno riportato ferite che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto è giunta tempestivamente un’ambulanza del 118, che ha trasportato i feriti presso il pronto soccorso dell’ospedale locale, dove il personale sanitario ha provveduto alle medicazioni del caso.

Un episodio che ha gettato un’ombra su una ricorrenza da sempre associata alla magia, ai desideri espressi sotto il cielo stellato e alla convivialità estiva, trasformando una serata di gioia collettiva in un momento di tensione e preoccupazione.