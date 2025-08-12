Notte di paura al largo di Sciacca: peschereccio speronato da nave mercantile

Condividi

Visualizzazioni 107

Le autorità marittime sono state prontamente informate tramite una denuncia formale presentata dagli armatori e sono già state avviate le indagini per accertare la dinamica dell’accaduto

Momenti di tensione in mare aperto la scorsa notte per un peschereccio della flotta saccense, il “Filippo Padre”, coinvolto in un incidente con un’altra imbarcazione, molto probabilmente una nave mercantile. Secondo le prime ricostruzioni, il natante sarebbe stato speronato sulla prua durante le operazioni di pesca, in circostanze ancora da chiarire. Fortunatamente, l’impatto non ha provocato gravi danni alla struttura dell’imbarcazione, che è riuscita a fare rientro in porto autonomamente. Nessuno dei marinai a bordo ha riportato ferite, ma l’episodio ha generato attimi di forte paura tra l’equipaggio. Le autorità marittime sono state prontamente informate tramite una denuncia formale presentata dagli armatori e sono già state avviate le indagini per accertare la dinamica dell’accaduto. I militari della locale Guardia Costiera hanno effettuato un sopralluogo sul peschereccio per raccogliere elementi utili all’inchiesta. L’identità della nave mercantile coinvolta non è stata ancora resa nota, ma gli investigatori stanno analizzando le rotte e i tracciati radar per individuare il responsabile. L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza della navigazione nelle acque siciliane, dove il traffico marittimo è in costante aumento.

corrieredisciacca.it