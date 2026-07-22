Notte di paura ad Agrigento: il Parco Icori divorato dalle fiamme

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Una notte segnata dalle fiamme quella vissuta ad Agrigento, dove un vasto incendio ha interessato il Parco Icori, distruggendo gran parte della vegetazione nell’area situata sotto l’anfiteatro.

L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte, quando il rogo, sviluppatosi nelle vicinanze della chiesa dell’Addolorata e di via Dante, ha iniziato a propagarsi rapidamente tra sterpaglie e arbusti, complice il caldo intenso che anche nelle ore notturne non ha dato tregua.

Le fiamme hanno raggiunto dimensioni impressionanti, illuminando il cielo con un bagliore visibile da diversi quartieri della città e persino dalla zona del Villaggio Mosè. Una densa coltre di fumo si è diffusa nell’aria, rendendo l’atmosfera irrespirabile per diversi chilometri.

Per contenere l’emergenza sono intervenute numerose squadre dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale, impegnate per diverse ore in un complesso intervento di spegnimento. Solo dopo un lungo lavoro il fronte del fuoco è stato messo sotto controllo, evitando conseguenze ancora più gravi.

L’incendio ha richiamato sul posto decine di cittadini. Molti residenti delle abitazioni che si affacciano su via Dante e via Garibaldi hanno seguito con apprensione le operazioni dai balconi, mentre numerosi automobilisti si sono fermati lungo la strada per osservare il rogo e documentare la scena con fotografie e video.

Sono ora in corso gli accertamenti per risalire alle cause dell’incendio. Gli investigatori dovranno stabilire se il rogo sia stato provocato accidentalmente oppure se vi sia la mano dell’uomo. Intanto il bilancio è pesante: una vasta porzione del patrimonio naturale del Parco Icori è stata ridotta in cenere.