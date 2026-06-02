Notte di paura a Canicattì, incendio devasta una parrucchieria: indagini sulle cause

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Un violento incendio ha gravemente danneggiato una parrucchieria situata in via Cesare Terranova a Canicattì. Il rogo, scoppiato durante la notte tra domenica e lunedì, ha provocato ingenti danni all’attività commerciale, distruggendo attrezzature e compromettendo gran parte degli interni del locale.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, impegnati per oltre due ore nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Presenti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’origine dell’incendio.

Al momento nessuna ipotesi viene esclusa. Gli investigatori stanno valutando la possibilità di un guasto all’impianto elettrico, ma non viene scartata neppure la pista dolosa. Tuttavia, durante i primi rilievi, non sarebbero stati rinvenuti contenitori o residui riconducibili all’utilizzo di sostanze infiammabili.

La struttura, di proprietà di una donna quarantenne residente a Canicattì, ha riportato danni molto seri e rischia di rimanere inutilizzabile fino al completamento degli interventi di ripristino. La titolare sarebbe già stata ascoltata dagli inquirenti nell’ambito delle indagini in corso.

Saranno gli ulteriori accertamenti tecnici a stabilire con precisione cosa abbia provocato il devastante incendio.