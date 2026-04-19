Notte agitata nel centro di Agrigento: tensioni e intervento delle forze dell’ordine in via Atenea

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Nuovi momenti di tensione si sono registrati durante la notte nel cuore di Agrigento, in particolare lungo Via Atenea, una delle strade più frequentate della città.

Secondo le prime informazioni, alcuni individui stranieri, in evidente stato di agitazione, sarebbero stati coinvolti in episodi di disordine sfociati in brevi tafferugli. Le cause che hanno innescato la situazione restano al momento poco chiare.

L’allarme ha fatto scattare l’intervento immediato delle forze dell’ordine, con pattuglie della polizia e dei carabinieri già presenti in zona nell’ambito dei servizi di controllo del territorio. Gli agenti sono riusciti a riportare rapidamente la calma, ma all’arrivo sul posto le persone coinvolte si erano già dileguate.

Sul luogo è giunta anche un’ambulanza, probabilmente a scopo precauzionale, anche se non sono stati diffusi dettagli ufficiali su eventuali feriti.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza nelle aree della movida cittadina, soprattutto nelle ore notturne, quando la presenza di residenti e turisti è più elevata.