Non vi è pace intorno al cantiere sul viadotto Re

A Porto Empedocle, lungo la strada statale 115, non vi è pace intorno al cantiere in corso per la ristrutturazione del viadotto Re. Come pubblicato, un operaio di Bronte, a servizio dell’impresa a lavoro, ha rinvenuto a ridosso del cancello d’ingresso al cantiere una bottiglia di plastica con dentro benzina, un accendino e cartuccia inesplosa. Ebbene, tre giorni dopo ignote mani hanno tentato di appiccare il fuoco ad un container e ad un’automobile nel cantiere. Sul posto è stata trovata una bottiglia di plastica con dentro del liquido infiammabile, già in parte gettato sui due bersagli. Indagano i poliziotti de locale Commissariato “Frontiera”. La Procura di Agrigento ha avviato un’inchiesta.
