Non versa il mantenimento ai figli minori, condannato a tre mesi di reclusione

Il Pubblico Ministero aveva chiesto l’assoluzione ma il giudice Sabrina Bazzano, accogliendo le tesi difensive degli avvocati di una donna, ha condannato a tre mesi di reclusione un uomo senza sospensione condizionale della pena.

Il genitore è stato ritenuto responsabile di non avere mai versato il mantenimento a favore dei propri figli tutti minorenni ed, in conseguenza di ciò, li ha costretti a vivere in condizioni sociali precarie e di povertà.

Nel corso del processo, infatti, sono emerse non solo le gravi difficoltà economiche del nucleo familiare della moglie e dei figli minori ma anche le gravi condizioni di vita a cui erano e sono sottoposti a causa del disinteresse dell’imputato.

Lo stesso si era difeso sostenendo di non poter ottemperare agli obblighi imposti in quanto gravemente malato quando invece nel corso delle udienze è emerso che l’uomo si era spostato all’estero per diverse volte.

La moglie, che si è costituita parte civile con l’avvocato Sergio Baldacchino, potrà adesso agire attraverso il tribunale civile non solo per il danno subito ma anche per il recupero delle somme vantate per il figli a titolo di mantenimento.