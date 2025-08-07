Non tracciati alimenti e pesce per oltre 115 kg. Batosta per un ristorante di San Leone

Condividi

Sono 115 chili i prodotti ittici e alimenti di vario genere, la gran parte senza la documentazione che attestasse la tracciabilità, che sono stati sequestrati in un ristorante di San Leone. Ad eseguire l’ispezione sono stati i militari della Guardia costiera di Licata, coordinati dalla Capitaneria di porto di Porto Empedocle. A carico del proprietario è stata elevata una sanzione amministrativa di 1.500 euro in violazione del regolamento comunitario che stabilisce i principi e i requisiti generali dei prodotti alimentari.

All’interno dei locali del ristorante sono state riscontrate delle carenze igienico-sanitarie, motivo per il quale è stato richiesto l’intervento di personale di Asp di Agrigento. Gli specialisti hanno contestato una sanzione da 2 mila euro per mancata procedura di autocontrollo e un’altra da 1.000 euro per violazioni relative al “pacchetto igiene”.