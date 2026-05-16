Non si ferma all’Alt, si schianta e fugge: denunciata trentacinquenne a Canicattì

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Una donna di 35 anni di Canicattì non si è fermata a un controllo stradale dei poliziotti del commissariato cittadino, tentando di evitare una multa di poco più di 800 euro per mancanza di assicurazione. Durante la fuga, a causa di una manovra azzardata, l’auto si è schiantata contro un muro. Nonostante l’impatto, la donna è riuscita a scappare, ma è stata rapidamente rintracciata dagli agenti, che l’avevano riconosciuta grazie alla conoscenza del territorio e dei suoi abitanti. E’ stata denunciata alla Procura di Agrigento per fuga all’alt con pericolo per la pubblica incolumità. L’auto è stata sequestrata perché priva di assicurazione.