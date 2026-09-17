Non si ferma all’alt e rischia di investire un carabiniere: denunciato 30enne

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Un trentenne disoccupato di Porto Empedocle è stato denunciato dai carabinieri dopo aver ignorato l’alt durante un controllo stradale e aver tentato, durante la fuga, di investire uno dei militari.

L’episodio è avvenuto nei pressi di via Berlinguer, dove i carabinieri avevano intimato l’alt a uno scooter Liberty. Il conducente, invece di fermarsi, avrebbe accelerato in direzione di uno dei militari, costringendolo a scansarsi per evitare di essere travolto.

La fuga è durata poco. Il giovane è stato infatti raggiunto e bloccato dai carabinieri. Gli accertamenti avrebbero evidenziato che era alla guida in stato di ebbrezza, senza patente e su uno scooter privo di assicurazione.

Durante il controllo, inoltre, il trentenne avrebbe minacciato e inveito contro i militari. Nei suoi confronti è quindi scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e fuga dopo l’intimazione dell’alt.

Contestata anche una maxi sanzione amministrativa complessiva di circa 7 mila euro.