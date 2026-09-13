Non si ferma all’alt della Finanza e scappa: trentenne denunciato dopo l’inseguimento

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Ha ignorato l’alt dei finanzieri e ha accelerato, costringendo i militari a mettersi all’inseguimento. È accaduto lungo la strada statale 115, nel territorio di Cattolica Eraclea, dove un trentenne del posto è stato successivamente bloccato.

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Al momento del controllo è emerso inoltre che si trovava alla guida senza aver mai conseguito la patente.

Ulteriori accertamenti hanno fatto emergere altre irregolarità: l’automobile era infatti priva sia della copertura assicurativa sia della revisione. Per queste violazioni sono state contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 6 mila euro.

La fuga si è conclusa dopo un breve inseguimento, con i finanzieri che sono riusciti a fermare il conducente. Sul suo conto sono quindi scattati sia il provvedimento penale sia le pesanti sanzioni previste per le violazioni al Codice della strada.