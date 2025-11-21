Notizie correlate
-
Schifani: “Mozione di sfiducia? Sono tranquillo”Condividi Visualizzazioni 217 Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, interviene a fronte della mozione di...
-
Protezione Civile, Allerta Gialla da oggi fino alla mezzanotte di domaniCondividi Visualizzazioni 383 La Protezione Civile Sicilia ha diramato per il pomeriggio di oggi e fino...
-
Controcorrente apre la campagna ad Agrigento: La Vardera lancia la sfida per il 2026 e indica Sodano come possibile candidatoCondividi Visualizzazioni 376 Il deputato regionale di Controcorrente, Ismaele La Vardera, sceglie Agrigento per rilanciare la...